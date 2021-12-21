Болельщики «Йокерита» проведут акцию солидарности на матче с минским «Динамо»

Болельщик финского «Йокерита» Роопе Ратю сообщил об акции фанатов клуба на матче Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо».



«Фанатский сектор «Йокерита» будет молчать в течение первых 10 минут в предстоящей игре с минским «Динамо», продемонстрировав жест солидарности с теми, у кого нет голоса», — написал Ратю в «твиттере».



Матч между финской и белорусской командами пройдёт завтра, 22 декабря, в Хельсинки на стадионе «Хартвалл-Арена». Стартовое вбрасывание — в 19:30 по московскому времени.



«Йокерит» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 54 очка после 41 проведённой встречи. «Динамо» — на восьмой строчке Запада, набрав 45 баллов после 40 матчей.