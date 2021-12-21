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«Локомотив» потерпел поражение в овертайме в матче с «Сибирью»

«Локомотив» потерпел поражение в овертайме в матче с «Сибирью»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 1
ОТ
Локомотив
Ярославль
0:1 Коршков (Баранцев, Полунин) – 28:05' (5x4)   1:1 Пьянов (Шаров, Коротков) – 54:32' (5x5)   2:1 Кудако (Пьянов) – 62:45' (3x3)

На 29-й минуте матча Егор Коршков, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Баранцев и Александр Полунин. На 55-й Валентин Пьянов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Пьянова забросил Вадим Кудако.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 23 декабря во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Сибирь» 25 декабря в Новосибирске встретится со СКА.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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