«Локомотив» потерпел поражение в овертайме в матче с «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» обыграла «Локомотив». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась в овертайме со счётом 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Андрея Мартемьянова.

На 29-й минуте матча Егор Коршков, реализовав численное большинство, вывел железнодорожников вперёд. Очки за результативные передачи на свой счёт записали Денис Баранцев и Александр Полунин. На 55-й Валентин Пьянов восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме с передачи Пьянова забросил Вадим Кудако.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» 23 декабря во Владивостоке сыграет с местным «Адмиралом». «Сибирь» 25 декабря в Новосибирске встретится со СКА.