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Крутой победный гол «Металлурга» в овертайме при выходе Карпова со скамейки. Видео

Крутой победный гол «Металлурга» в овертайме при выходе Карпова со скамейки. Видео
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» обыграл «Северсталь». Встреча проходила на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась в овертайме со счётом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

На 2-й минуте овертайма при счёте 3:3 защитник «Магнитки» Артём Минулин, находясь за воротами голкипера Юхо Олкинуоры, увидел открывшегося после смены нападающего Максима Карпова и отдал ему передачу к чужой синей линии. Российский форвард принял пас, вышел один на один с голкипером Владиславом Подъяпольским и нанёс точный бросок над ловушкой вратаря, принеся «Металлургу» победу.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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