«Авангард» отыгрался с 0:2 и в овертайме прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
На 9-й минуте матча Энди Мили вывел вперёд гостей. Н 23-й минуте Иван Чехович, реализовав большинство, удвоил преимущество нижегородцев. На 26-й минуте Николай Прохоркин отыграл один гол. На 29-й минуте Наиль Якупов с передачи Николая Прохоркина сравнял счёт. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Арсений Грицюк.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Торпедо» в Мытищах встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут 23 декабря.
- 21 декабря 2021
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