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«Авангард» отыгрался с 0:2 и в овертайме прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо»

«Авангард» отыгрался с 0:2 и в овертайме прервал трёхматчевую победную серию «Торпедо»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» обыграл «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась в овертайме со счётом 3:2 (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

КХЛ - регулярный чемпионат
21 декабря 2021, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Агостино, Жафяров) – 08:54' (5x5)   0:2 Чехович (Мили, Агостино) – 22:04' (5x4)   1:2 Прохоркин (Цегларик, Якупов) – 25:34' (5x5)   2:2 Якупов (Прохоркин) – 28:15' (5x5)   3:2 Грицюк (Найт) – 60:33' (3x3)

На 9-й минуте матча Энди Мили вывел вперёд гостей. Н 23-й минуте Иван Чехович, реализовав большинство, удвоил преимущество нижегородцев. На 26-й минуте Николай Прохоркин отыграл один гол. На 29-й минуте Наиль Якупов с передачи Николая Прохоркина сравнял счёт. Победную шайбу на первой минуте овертайма забросил Арсений Грицюк.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Балашихе сыграет с магнитогорским «Металлургом». «Торпедо» в Мытищах встретится с «Куньлунем». Оба матча пройдут 23 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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