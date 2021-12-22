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Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас»

Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас»
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Сегодня, 22 декабря, в Парадайсе (США) «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).

В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. А российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.

У хозяев дубль оформил Марк Стоун, ещё один гол забил Николя Руа.

В этом матче ворота «Тампы» защищал россиянин Андрей Василевский. По ходу второго периода его меняли на три секунды.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Фортье (Сергачёв) – 06:05' (5x5)   1:1 Стоун (Пасиоретти, Теодор) – 09:26' (5x4)   2:1 Стоун (Стивенсон) – 21:41' (5x5)   3:1 Руа (Теодор, Уайтклауд) – 28:10' (5x5)   3:2 Белльмар (Перри, Марун) – 37:07' (5x5)   3:3 Чирелли (Киллорн, Богосян) – 37:50' (5x5)   3:4 Стэмкос (Хедман, Палат) – 50:13' (5x4)

«Тампа» прервала пятиматчевую победную серию «Вегаса».

Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи состоятся 28 декабря.

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