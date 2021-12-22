Передача Сергачёва помогла «Тампе» обыграть «Вегас»

Сегодня, 22 декабря, в Парадайсе (США) «Вегас Голден Найтс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 (1:1, 2:2, 1:0).



В составе победителей отличились Габриэль Фортье, Пьер-Эдуар Белльмар, Энтони Чирелли и Стивен Стэмкос. А российский защитник Михаил Сергачёв отдал одну результативную передачу.



У хозяев дубль оформил Марк Стоун, ещё один гол забил Николя Руа.

В этом матче ворота «Тампы» защищал россиянин Андрей Василевский. По ходу второго периода его меняли на три секунды.

«Тампа» прервала пятиматчевую победную серию «Вегаса».



Напомним, в НХЛ объявлен перерыв до Рождества. Ближайшие матчи состоятся 28 декабря.