Рижское «Динамо» обменяло Гормли в «Локомотив» на денежную компенсацию

Рижское «Динамо» и ярославский «Локомотив» произвели обмен. В ярославский клуб отправился защитник Брэндон Гормли, в обмен рижане получили денежную компенсацию, сообщает официальный сайт рижан.

Гормли играет в КХЛ первый сезон. В текущем сезоне защитник провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них 11 очков: забросил одну шайбу и отдал 10 результативных передач.

В таблице Западной конференции рижане идут на 12-м месте, набрав 30 очков в 39 играх, ярославцы с 50 баллами после 41 встречи занимают шестую строчку.

По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.

В следующем матче ярославцы сыграют с «Адмиралом» во Владивостоке 23 декабря. Начало матча запланировано на 12:30 мск.