«Нефтехимик» обыграл «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд
Поделиться
Сегодня, 22 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).
Уже на 10-й минуте Евгений Митякин открыл счёт в матче, забив после передач Павла Порядина и Михаила Сидорова. На 40-й Вячеслав Лещенко в большинстве увеличил преимущество «Нефтехимика» после ассистов Евгения Митякина и Дэна Секстона. На 58-й хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Александра Горшкова с паса Владимира Бутузова. Ещё один гол забил Марат Хайруллин броском в пустые ворота.
КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Порядин, Сидоров) – 00:10' (5x5) 0:2 Лещенко (Митякин, Секстон) – 39:05' (5x4) 1:2 Горшков (Бутузов, Николишин) – 57:13' (5x5) 1:3 Хайруллин (Галимов) – 59:48' (en)
«Амур» потерпел третье поражение кряду, «Нефтехимик» выиграл второй матч подряд.
Комментарии
- 22 декабря 2021
-
14:35
-
14:24
-
13:56
-
12:58
-
12:44
-
12:21
-
11:12
-
11:00
-
10:45
-
10:28
-
10:23
-
09:48
-
09:33
-
09:22
-
09:15
-
08:57
-
08:45
-
08:28
-
07:35
-
07:00
-
06:03
-
05:34
-
05:19
-
04:52
-
04:20
-
02:55
-
00:18
-
00:09
- 21 декабря 2021
-
23:52
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:17
-
22:59
-
22:55
Партнерский контент