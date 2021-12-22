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«Нефтехимик» обыграл «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд

«Нефтехимик» обыграл «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд
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Сегодня, 22 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Уже на 10-й минуте Евгений Митякин открыл счёт в матче, забив после передач Павла Порядина и Михаила Сидорова. На 40-й Вячеслав Лещенко в большинстве увеличил преимущество «Нефтехимика» после ассистов Евгения Митякина и Дэна Секстона. На 58-й хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Александра Горшкова с паса Владимира Бутузова. Ещё один гол забил Марат Хайруллин броском в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2021, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Порядин, Сидоров) – 00:10' (5x5)   0:2 Лещенко (Митякин, Секстон) – 39:05' (5x4)   1:2 Горшков (Бутузов, Николишин) – 57:13' (5x5)   1:3 Хайруллин (Галимов) – 59:48' (en)

«Амур» потерпел третье поражение кряду, «Нефтехимик» выиграл второй матч подряд.

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