«Нефтехимик» обыграл «Амур», хабаровчане потерпели третье поражение подряд

Сегодня, 22 декабря, в Хабаровске на «Платинум-Арене» местный «Амур» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1).

Уже на 10-й минуте Евгений Митякин открыл счёт в матче, забив после передач Павла Порядина и Михаила Сидорова. На 40-й Вячеслав Лещенко в большинстве увеличил преимущество «Нефтехимика» после ассистов Евгения Митякина и Дэна Секстона. На 58-й хозяева отыграли одну шайбу благодаря голу Александра Горшкова с паса Владимира Бутузова. Ещё один гол забил Марат Хайруллин броском в пустые ворота.

«Амур» потерпел третье поражение кряду, «Нефтехимик» выиграл второй матч подряд.