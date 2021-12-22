«Сочи» обменял Павла Шэна в «Адмирал». Форвард набрал лишь два очка в 17 матчах сезона
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Хоккейные клубы «Сочи» и «Адмирал» произвели обмен, сообщается в официальном телеграм-канале сочинцев.
По результатам сделки состав клуба из Владивостока пополнил нападающий Павел Шэн. Сочинский клуб получит денежную компенсацию. В ходе этого сезона 22-летний форвард принял участие в 17 встречах за «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых набрал 2 (1+1) очка.
Напомним, в мае Шэн подписал двусторонний контракт на один сезон с сочинской командой.
Павел Шэн является воспитанником уфимского хоккея. Он уже выступал за «Сочи» в прошлом сезоне. После шести матчей в составе команды нападающий перебрался в АХЛ в клуб «Провиденс Брюинз». При этом сочинцы сохранили права на игрока в КХЛ.
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