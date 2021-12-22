Новиков — об отказе НХЛ от Олимпиады: грустно. Все хотели увидеть лучших хоккеистов мира

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мыслями по поводу отказа НХЛ от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

«До официального заявления НХЛ мы всё время говорили и понимали, что сейчас в мире непредсказуемая ситуация, никто не может ничего гарантировать. Весь последний месяц у меня были сомнения, что игроки НХЛ поедут на Олимпийские игры. Вирус — это общечеловеческая беда, поэтому неправильно говорить, что кто-то поступил не так.



Во время Кубка Первого канала я сказал, что эта сборная без игроков НХЛ может проснуться олимпийской. Сейчас уровень хоккеистов сборной России немного ниже, чем был на Олимпийских играх в 2018 году, но это не значит, что выиграть олимпийские медали невозможно. Всё будет зависеть от ребят. Важно, что сейчас прошёл Кубок Первого канала. Возможно, что поедет не этот состав, тренеры сделают какие-то изменения, но сейчас мы увидели что-то подобное и определили состав по плану Б.



Представляю, какая человеческая боль это для Александра Овечкина. Это был последний шанс великих российских хоккеистов собраться вместе. Не думаю, что кто-то из российских игроков НХЛ пойдёт на такой рискованный и опрометчивый шаг, чтобы отпрашиваться у клубов в индивидуальном порядке. Все мы ждали Олимпиаду и хотели увидеть наших звёзд, лучших хоккеистов мира и лучший в мире турнир в их исполнении. Грустно», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.