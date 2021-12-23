«Динамо» Мн выступило с заявлением об инциденте с гимном Беларуси в матче с «Йокеритом»

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал инцидент в матче с «Йокеритом» (1:2 ОТ). Перед началом встречи произошёл скандал: в Хельсинки не включили гимн Беларуси. А потом поставили гимн Палау (государство-архипелаг в Микронезии, находится в Тихом океане).
«По нашему мнению, то, что произошло перед самым началом матча в Хельсинки, является неуважением по отношению к игрокам нашей команды, минскому «Динамо» как организации и ко всей стране. Я убеждён, что наш клуб не заслужил такого отношения к себе, а данные инциденты абсолютно недопустимы на спортивных соревнованиях.
Совсем недавно, когда «Йокерит» прилетал в Минск, чтобы сыграть с нашей командой, игрокам финского клуба был оказан радушный приём и созданы все условия для того, чтобы они чувствовали себя комфортно. И я сожалею о том, что этого не произошло в Хельсинки, а к хоккеистам минского «Динамо» было проявлено такое неуважение.
Уверен, что Континентальная хоккейная лига не оставит без внимания данное происшествие», — приводятся слова Сушко на официальном сайте клуба.
Финский клуб на своей странице в «Твиттере» принёс извинения белорусской стороне и заверил, что причиной ошибки стали технические проблемы.
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