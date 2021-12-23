В МОК прокомментировали отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

В Международном олимпийском комитете (МОК) выразили сожаление из-за того, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не примут участия в зимней Олимпиаде, которая в 2022 году пройдёт в Пекине (Китай).



«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхёнчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами.



Тем не менее мы по-прежнему с нетерпением ждем выступления в Пекине лучших хоккеистов из других элитных лиг по всему миру. Их игра в Пхёнчхане собрала большую международную аудиторию благодаря захватывающему и страстному хоккею. Как и в 2018 году, в Пекине за выступлением хоккеистов будут следить болельщики со всего мира», — говорится в заявлении МОК, опубликованном на официальном сайте организации.



Напомним, 22 декабря НХЛ официально подтвердила решение о неучастии игроков своих клубов в зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.



Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.