«Сочи» показал, как дисквалифицированный Назаров смотрел матч с «Динамо» в раздевалке

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров смотрел матч с московским «Динамо» из раздевалки, так как был дисквалифицирован. Перед матчем специалист прокомментировал дисквалификацию.

«Ощущения спокойные, потому что доверяю команду профессионалу и моему товарищу Андрею Зюзину. Много он со мной прошёл, так что я спокоен в этом плане. А в плане того, что удалили, то считаю, что можно было бы просто отделаться штрафом. На самом деле я просто радовался победе, наверное, что-то крикнул, кто-то что-то не так понял, как-то так.

Последнее было с судьёй, сейчас только вспоминали. Но там я, наверное, агрессивно себя повёл, потому что проигрывали сходу 0:2, попытался завести команду. Хотя ту игры мы выиграли 7:4, это было в Новосибирске. Тоже также выиграли, и мне три игры дали.

Встретились потом с судьёй, поулыбались, он понимал, что где-то он зря ко мне подъехал. В целом как-то так.

По регламенту я не должен общаться с командой. Безусловно будет связь, но я постараюсь поменьше, чтобы им не мешать. Ребята получат установку до игры, так что буду спокойно наблюдать матч, и пообщаемся после игры. Все понимают сложность ситуации, не могу сказать, что она критическая. Играем только на победу.

Я не волнуюсь, я понимаю, что конечно, немного неправильно поступили с одним матчем. Я понимаю, что мои слова не повлияли не на исход, не на что, потому что игра была уже закончена. Сделаем выводы и попытаемся сделать что-то по-другому», – сказал Назаров перед матчем.