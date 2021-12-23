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Кравец: «Амур» играл правильно, кроме одного человека, который получил 5+20

Кравец: «Амур» играл правильно, кроме одного человека, который получил 5+20
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Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком» (4:5, ОТ).

«Перед игрой я сказал ребятам, что самое главное — это дисциплина, которая через работу приводит к успеху. В целом команда действовала правильно в первых двух периодах. Да и в третьем тоже. Кроме одного человека, который получил 5+20.

К сожалению, мы не выстояли в меньшинстве. Соперник начал играть на кураже — за два периода было создано меньше моментов, чем за это большинство. Сказать тут нечего, выигранную игру упустили из-за одной глупости», — приводит слова Кравеца официальный сайт КХЛ.

Отметим, что на 42-й минуте удаление до конца игры получил защитник «Амура» Валерий Васильев за атаку в область головы и шеи.

«Амур» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, после 43 матчей набрав 38 очков. «Нефтехимик» — на седьмой строчке Востока, имея в своём активе 41 балл после 41 встречи.

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