Защитник «Северстали» Рыков отправлен в фарм-клуб ВХЛ

Защитник «Северстали» Егор Рыков отправлен клубом в Высшую хоккейную лигу в фарм-клуб.



Как сообщает твиттер-аккаунт череповецкого клуба, 24-летний хоккеист продолжит выступления за ХК «Буран».



В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рыков провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4».



Ранее защитник выступал в КХЛ за СКА, ХК «Сочи» и ЦСКА. Также Рыков был выбран в пятом туре драфта НХЛ 2016 года под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Также он числился в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».



«Северсталь» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 52 балла.