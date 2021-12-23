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Защитник «Северстали» Рыков отправлен в фарм-клуб ВХЛ

Защитник «Северстали» Рыков отправлен в фарм-клуб ВХЛ
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Защитник «Северстали» Егор Рыков отправлен клубом в Высшую хоккейную лигу в фарм-клуб.

Как сообщает твиттер-аккаунт череповецкого клуба, 24-летний хоккеист продолжит выступления за ХК «Буран».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Рыков провёл за «Северсталь» 25 матчей, набрав 9 (0+9) очков по системе «гол+пас» с показателем полезности «-4».

Ранее защитник выступал в КХЛ за СКА, ХК «Сочи» и ЦСКА. Также Рыков был выбран в пятом туре драфта НХЛ 2016 года под общим 132-м номером командой «Нью-Джерси Дэвилз». Также он числился в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

«Северсталь» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, после 40 матчей имея в своём активе 52 балла.

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