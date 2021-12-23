«Йокерит» сообщил о проведении 4 игр дома без зрителей и переносе празднования 30-летия
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Финский «Йокерит» в телеграм-канале сообщил, что предстоящие домашние матчи клуба пройдут без зрителей.
«Региональное правительство приняло решение о новых ограничениях, связанных с распространением COVID-19: публичные мероприятия в Уусимаа будут запрещены. На три недели будут закрыты для посещения абсолютно все общественные места.
Четыре домашних матча будут сыграны без зрителей: 28 декабря с «Куньлунем», 3 января с «Автомобилистом», 5 января с московским «Динамо» и 8 января с «Салаватом Юлаевым».
Домашние матчи с 28 декабря по 17 января будут сыграны без зрителей. Празднование 30-летия чемпионства команды в 1992 году, запланированное на матчах 3, 5 и 8 января, будет перенесено», — говорится в сообщении.
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