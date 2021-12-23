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«Спартак» приобрёл права на 19-летнего голкипера молодёжной сборной России Виноградова

«Спартак» приобрёл права на 19-летнего голкипера молодёжной сборной России Виноградова
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Московский «Спартак» сообщил об обмене с воронежским «Бураном».

Как сообщает телеграм-канал красно-белых, в обмен на денежную компенсацию новичком системы «Спартака» стал вратарь молодёжной сборной России Захар Виноградов. 19-летний воспитанник череповецкой «Северстали» в нынешнем сезоне стал «первым номером» клуба ВХЛ, воронежского «Бурана».

В августе и ноябре он был вызван в молодёжную сборную России на Турниры четырёх наций в Чехии и Швеции вместе с игроками системы «Спартака» Василием Пономарёвым, Егором Савиковым, Дмитрием Злодеевым и Дмитрием Костенко.

В текущем сезоне Высшей хоккейной лиги Виноградов принял участие в 20 матчах за «Буран», отбивая 91,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,65.

Ранее голкипер попал в расширенный список сборной России на МЧМ-2022, но не вошёл в окончательный состав.

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