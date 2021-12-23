Разин — о снятии вратаря: подумал, что Вилл нас переигрывает. Хотел дать ему шанс забить

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:6).



«Обычно в таких случаях говорят: у одной команды сегодня всё получалось, у другой – ничего не получалось. У нас получалось многое, но именно обыграть вратаря – никак. Я считаю, что сегодня и по моментам выиграли, и по движению были, по крайней мере, не хуже. Удаления, которые мы зарабатывали, об этом говорят. Но реализация, мягко говоря, ужасная. Очень мягко говоря. Жизнь продолжается.



Замена вратаря в конце второго периода оправдала себя? Я подумал, что Роман Вилл нас сегодня переигрывает. Думаю, дам ему шанс ещё и гол забить сегодня.



Я поменял вратаря, потому что счёт был 1:4, оставалось играть 30 секунд. У нас было большинство. Это был шанс забить гол на последней минуте, положительные эмоции перенеслись бы на третий период. Это был шанс вернуться в игру.



Команда стала много пропускать? Хоккей. Такой вид спорта. Такое бывает.



Чем объясняется такая результативная серия Кирилла Пилипенко? Он сегодня должен был шесть забивать. Он очень плохо сыграл сегодня. Довольны тем, что получили его? Сегодня недоволен. В целом – сезон покажет», — цитирует Разина пресс-служба клуба.