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Московское «Динамо» разгромило дома «Автомобилист», забросив семь шайб

Московское «Динамо» разгромило дома «Автомобилист», забросив семь шайб
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Московское «Динамо» разгромило екатеринбуржский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На 13-й минуте в большинстве счёт открыл форвард бело-голубых Роб Клинкхаммер, голевой пас сделали Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев. Через 21 секунду ответную шайбу забросил защитник Сергей Зборовский, ему ассистировали Сергей Шумаков и Станислав Бочаров.

На 15-й минуте Богдан Якимов вывел «Динамо» вперёд, результативный пас сделали Вячеслав Войнов и Иван Игумнов. На 18-й минуте Антон Ведин забил третий гол москвичей, пас отдали Войнов и Александр Петунин.

На 21-й минуте в меньшинстве Андрей Сергеев сделал счёт 4:1, ассистенты – Антон Белов и Вадим Шипачёв. Пятый гол в составе команды Алексея Кудашова забил на 34-й минуте Вадим Шипачёв.

На 46-й минуте «Динамо» отличилось в шестой раз, в ситуации «пять на три» забил Оскар Линдберг после паса Войнова и Сергеева. Окончательный счёт на 49-й минуте также в большинстве установил Станислав Галиев, ассистенты — Ведин и Сергеев.

КХЛ - регулярный чемпионат
23 декабря 2021, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
7 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Клинкхаммер (Рашевский, Сергеев) – 12:09' (5x4)   1:1 Зборовский (Шумаков, Бочаров) – 12:30' (5x5)   2:1 Якимов (Войнов, Игумнов) – 14:56' (5x5)   3:1 Ведин (Войнов, Петунин) – 17:36' (5x5)   4:1 Сергеев (Белов, Шипачёв) – 20:27' (4x5)   5:1 Шипачёв – 33:57' (5x5)   6:1 Линдберг (Войнов, Сергеев) – 45:38' (5x3)   7:1 Галиев (Ведин, Сергеев) – 48:08' (5x4)
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