Московское «Динамо» разгромило дома «Автомобилист», забросив семь шайб

Московское «Динамо» разгромило екатеринбуржский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 7:1 (3:1, 2:0, 2:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».
На 13-й минуте в большинстве счёт открыл форвард бело-голубых Роб Клинкхаммер, голевой пас сделали Дмитрий Рашевский и Андрей Сергеев. Через 21 секунду ответную шайбу забросил защитник Сергей Зборовский, ему ассистировали Сергей Шумаков и Станислав Бочаров.
На 15-й минуте Богдан Якимов вывел «Динамо» вперёд, результативный пас сделали Вячеслав Войнов и Иван Игумнов. На 18-й минуте Антон Ведин забил третий гол москвичей, пас отдали Войнов и Александр Петунин.
На 21-й минуте в меньшинстве Андрей Сергеев сделал счёт 4:1, ассистенты – Антон Белов и Вадим Шипачёв. Пятый гол в составе команды Алексея Кудашова забил на 34-й минуте Вадим Шипачёв.
На 46-й минуте «Динамо» отличилось в шестой раз, в ситуации «пять на три» забил Оскар Линдберг после паса Войнова и Сергеева. Окончательный счёт на 49-й минуте также в большинстве установил Станислав Галиев, ассистенты — Ведин и Сергеев.
- 23 декабря 2021
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