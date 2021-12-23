Воробьёв: не только в «Металлурге» ребята видят шанс попасть на ОИ-2022. Это мечта любого

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (2:4), а также поделился мнением о решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры 2022 года.



«Разница сегодня была в большинстве и меньшинстве. Пропустили в меньшинстве – забил «Авангард» нам, ну и в конце тоже в большинстве пропустили, в этом была разница. Ну и на вбрасываниях «Авангард» намного сильнее сыграл.



После того как Николай Голдобин забросил вторую шайбу, и команда пыталась вернуться в игру, как-то не очень убедительно вратаря поменяли? Почему неубедительно? Шайба была в зоне «Авангарда». Она была на подходе к зоне, нормально поменяли вратаря.



Мы сначала владели шайбой, потом когда он уже побежал… Сначала-то мы владели шайбой.



Я бы не сказал, что в третьем периоде острота пропала. Завершение? Здесь всё время они много бросков блокировали, здесь всё время так, остро не сыграешь, потому что не знаешь, кто делает больше сейвов – вратарь или защитники.



Сколько Голдобин таких забил? Вообще какой у него процент реализации? У него были неудачные попытки? Были на тренировке – выше ворот попадал. А в матчах 100 процентов? Не будем каркать.



Как специалист, как болельщик, как угодно – как воспринял вчерашнюю новость про НХЛ? Давайте будем честными: к тому всё и шло, шло неделями. И когда началось с пяти человек в COVID-протоколе до 100, 146, включая персонал и тренеров… Моё мнение такое: во-первых, к этому всё шло. Во-вторых, действительно жалко наших ребят, Сашу Овечкина. Но в скольких Олимпиадах профессионалы участвовали? Не так много, на самом деле.



Это олимпийское движение, мы сейчас едем командой КХЛ, ребята показали довольно добротный хоккей на Кубке Первого канала. Конечно, немного изменились сейчас правила: Илья Ковальчук пишет, что уже не поедет во Флориду, сейчас надо здесь у нас собирать и смотреть лучших игроков. Это жизнь, будем всё равно смотреть и болеть за сборную. В Корее была Олимпиада – всё равно все смотрели. Не могу сказать точно, но надеюсь, что все смотрели. Жалко ребят, а так золотые медали того же цвета, того же вкуса. Дай бог, чтобы они были.



Я думаю, не только в «Металлурге», но и во всех командах КХЛ ребята увидели свой шанс. Не только российские ребята, но и североамериканцы, скандинавы, чехи, словаки, кто бы то ни был. Это мечта любого нормального спортсмена или тренера, а ещё что-то там завоевать… Желаем нашим самых высоких мест, дай бог», — цитирует Воробьёва официальный сайт «Авангарда».