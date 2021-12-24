Россия курьёзно реализовала большинство в игре с Канадой, забив рикошетом от защитника

В эти минуты молодёжная сборная России по хоккею в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проводит свой единственный контрольный матч со сборной Канады в преддверии старта молодёжного чемпионата мира 2022. К середине 2-го периода хозяева льда ведут со счётом 4:1.

На старте второй двадцатиминутки сборная России сумела реализовать своё первое численное преимущество в матче – автором заброшенной шайбы стал 18-летний форвард системы СКА Никита Чибриков, однако огромную роль в этом взятии ворот сыграло попадание в конёк защитнику канадской сборной Доновану Себранго, от которого шайба и полетела в створ.

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Напомним, счёт в матче был открыт на 7-й минуте встречи канадским форвардом Мэйсоном Мактавишем, реализовавшим численное преимущество в формате «5 на 4». Уже спустя 50 секунд Ридли Грейг в равных составах удвоил преимущество хозяев льда. На отметке 12.25 отличился нападающий «кленовых листьев» Кент Джонсон. К концу периода Канада реализовала ещё одно большинство – после прекрасного розыгрыша шайбу забросил защитник Лукас Кормье.