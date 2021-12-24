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Кожевников: Хартли готовит к Пекину не Чистякова, а Каски и Покку, работает на Финляндию

Кожевников: Хартли готовит к Пекину не Чистякова, а Каски и Покку, работает на Финляндию
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал игру молодых российских защитников в КХЛ.

«Для нас, ветеранов, московский турнир всегда отделял осенний хоккей от зимнего — и давал старт настоящей игре. Учитывая, что этот сезон — олимпийский, а НХЛ от Пекина отказалась, зимние матчи КХЛ становятся особенно значимыми — в них разыгрываются путёвки на Олимпиаду.

Вижу, что многие клубы КХЛ выходят на пик формы. Очень интенсивный и быстрый хоккей показали в дерби СКА и ЦСКА, понравился матч «Авангарда» и «Магнитки». Как вы знаете, с большим уважением отношусь к омскому хоккею, но нынешний «Авангард» из-за политики Боба Хартли меня настораживает и огорчает. Даже несмотря на победу над «Магниткой».

В сборной России в Москве хорошо себя проявило новое поколение защитников — Никишин из «Спартака», Чистяков из «Авангарда», Минулин из «Магнитки». Того же Чистякова запомнил ещё по прошлогодней молодёжной сборной, он был лидером обороны, да и в некоторых матчах Кубка Первого канала явно выделялся.

Но вы посмотрите, что происходит. Возобновился чемпионат КХЛ, Минулин в первом же матче сыграл 19 минут, Никишин — 18. Здорово, молодёжь растёт — в отличие от Чистякова, который в двух матчах после перерыва получил от Хартли лишь по 8-9 минут. Играя через пять смен на шестую, никогда не вырастешь, при этом защитники-легионеры Каски и Покка пользуются у Хартли неограниченным доверием, их игровое время — за 20 минут.

Да, вчера выиграл, но что толку? В своём нынешнем состоянии дальше второго раунда клуб Хартли не пройдёт. И при этом талантливого Чистякова канадец просто губит.

Сегодня, замерзая на лавочке, тот же Чистяков, возможно, не сильнее Сведберга, но завтра, если думать о перспективе российского хоккея, всё может измениться. Впрочем, Хартли это неинтересно, он временщик и, получается, по факту готовит к Пекину не Чистякова, а Каски и Покку. То есть работает на сборную Финляндии, которая нас обыграла на Кубке Первого канала. И с которой, честное слово, при такой политике в КХЛ нам лучше не встречаться в Китае», — цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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