Кто теперь сыграет за Россию на Олимпиаде? Защитить титул на турнире без НХЛ будет тяжело

Это случилось. НХЛ официально отказалась от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине, а это значит, что сборной России предстоит защищать титул олимпийских чемпионов игроками КХЛ. Собственно говоря, ими этот титул и добывался. «Чемпионат» представляет свою версию состава россиян на Игры.

Вратари

Иван Федотов, Тимур Билялов, Александр Самонов.

Всех этих вратарей тренерский штаб сборной России проверил на Кубке Первого канала в Москве. Теперь понятно, что Евгения Набокова в Пекине не будет, поэтому тренировать наших голкиперов будет Сергей Наумов. И именно он, кстати, работает с Иваном Федотовым в ЦСКА.

Думается, что именно Федотов и будет первым номером россиян на Олимпиаде. Помните, как россияне выигрывали игры в Пхёнчхане? С габаритным Василием Кошечкиным в воротах. Сейчас, видимо, решили пойти по схожему пути. Игра Федотова на московском этапе Евротура понравилась. Например, в матче со шведами Иван едва ли не в одиночку вытащил команду и помог добыть победу.

Защитники

Вячеслав Войнов — Егор Яковлев;

Александр Елесин — Никита Нестеров;

Алексей Марченко — Рушан Рафиков;

Александр Никишин — Альберт Яруллин.

Среди защитников у тренерского штаба нашей команды тоже большой выбор. Достаточно посмотреть, как, например, Алексей Жамнов и его помощники доверяли молодому спартаковцу Александру Никишину, сыгравшему во всех (!) четырёх матчах на Кубке Первого канала, а затем сразу вышедшему на лёд в игре своего клуба со СКА в Санкт-Петербурге.

Капитаном сборной России, скорее всего, снова станет защитник Егор Яковлев. Здорово выглядел Александр Елесин, пришедший в себя после возвращения из НХЛ. Под большинство явно пригодятся Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, обладающие отличным броском. Рассчитывают в сборной и на ярославскую пару Марченко – Рафиков.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающие:

Никита Гусев — Вадим Шипачёв — Михаил Григоренко;

Андрей Кузьменко — Артём Анисимов — Сергей Толчинский;

Дмитрий Воронков — Александр Кадейкин — Андрей Чибисов;

Антон Слепышев — Павел Карнаухов — Сергей Плотников;

Станислав Галиев, Константин Окулов.

Можно ли найти в отказе НХЛ ехать на Олимпийские игры хоть один плюс? Безусловно. Например, у россиян моментально исчез вопрос с центральными нападающими. Теперь с ними нет вообще никаких проблем, а первым центром национальной команды явно станет капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв.

Поможет сборной России и опытный Артём Анисимов, вернувшийся из НХЛ. В третьем-четвёртом звене наверняка сыграют Александр Кадейкин и Павел Карнаухов, которые будут выполнять роль чекеров.

С краями тоже полный порядок. Есть мастеровитые Гусев, Толчинский, напористые Чибисов и Плотников. Очень надеемся, что окончательно залечат все свои травмы и болячки Дмитрий Воронков с Антоном Слепышевым. Явно не помешают сборной Станислав Галиев и Константин Окулов. Одним словом, скучно точно не будет. Даже без звёзд из НХЛ.