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Двое нападающих из системы ЦСКА перешли в «Амур»

Двое нападающих из системы ЦСКА перешли в «Амур»
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Как стало известно «Чемпионату», хоккеисты системы московского ЦСКА Сергей Лапин и Владислав Барулин перешли в хабаровский «Амур».

В текущем сезоне 25-летние форварды выступали в Высшей хоккейной лиге за «Звезду». На счету Лапина 31 матч в регулярном чемпионате, в которых он набрал 17 (7+10) результативных баллов при показателе полезности «-3». Барулин принял участие в 33 встречах, заработав 8 (5+3) очков при общей полезности «-13».

«Звезда» занимает 15-е место в турнирной таблице ВХЛ, набрав 41 балл после 37 встреч. «Амур» располагается на 10-й позиции в Восточной конференции КХЛ, имея в своём активе 38 баллов после 43 матчей.

В следующей игре подопечные Михаила Кравеца встретятся дома с «Локомотивом» (25 декабря).

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