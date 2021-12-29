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Расписание четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Расписание четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022
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Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В четвёртый день турнира будет сыграно четыре встречи, в том числе состоится и матч с участием сборной России. Соперником команды Сергея Зубова станет сборная Словакии.

22:00. Финляндия U20 — Чехия U20;

U20 ЧМ-2022. Группа A
29 декабря 2021, среда. 22:00 МСК
Финляндия U20
Не начался
Чехия U20

00:30. Словакия U20 — Россия U20;

U20 ЧМ-2022. Группа B
30 декабря 2021, четверг. 00:30 МСК
Словакия U20
Не начался
Россия U20

03:00. Канада U20 — Германия U20;

U20 ЧМ-2022. Группа A
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК
Канада U20
Не начался
Германия U20

05:30. Швеция U20 — США U20;

U20 ЧМ-2022. Группа B
30 декабря 2021, четверг. 05:30 МСК
Швеция U20
Не начался
США U20

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Календарь МЧМ-2022
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