Расписание четвёртого игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Сегодня, в ночь с 29 на 30 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2021 года по хоккею. В четвёртый день турнира будет сыграно четыре встречи, в том числе состоится и матч с участием сборной России. Соперником команды Сергея Зубова станет сборная Словакии.
22:00. Финляндия U20 — Чехия U20;
00:30. Словакия U20 — Россия U20;
03:00. Канада U20 — Германия U20;
05:30. Швеция U20 — США U20;
Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.
- 29 декабря 2021
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