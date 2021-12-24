Андронов: часто спрашивают: «Чувствуешь себя олимпийским чемпионом?» Всегда говорю — нет

Нападающий ЦСКА Сергей Андронов рассказал о том, что не ощущает себя олимпийским чемпионом.



«Где беру мотивацию после выигранных Олимпиады и Кубка Гагарина? Наверное, я такой человек — самокритичный, поставил перед собой много целей, которых хочу добиться.

Меня часто спрашивают друзья: «Ты себя чувствуешь олимпийским чемпионом?». Я всегда отвечаю, что нет. Какой-то величины и короны у меня нет. И для меня это большой плюс. Я об этом давно забыл, как о чём-то, что висит на плечах или на шее. Я иду дальше. Останавливаться — не вариант.



Хоккей — это моя жизнь? Абсолютно точно. Многие вещи в моей жизни крутятся вокруг хоккея. Это мой самый большой интерес, и он заключается не только в том, что я выхожу на лёд и играю в хоккей. Меня интересует всё, что связано с этим видом спорта.



Для меня ЦСКА — большая благодарность. Потому что я понимаю, что в определённый трудный момент, когда была ситуация с переходом, мне клуб дал возможность реализоваться и заниматься своим любимым делом, прогрессировать и расти. Для меня это огромная благодарность, которую я испытываю каждый раз. ЦСКА сделал для меня много хорошего. И в плане спорта, и в жизни. Здесь я встретил хороших, достойных людей, от которых я очень многому научился, и они многое сделали для меня. Если отвечать коротко, то ЦСКА для меня — это благодарность", — приводит слова Андронова официальный сайт армейцев.