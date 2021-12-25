«Трактор» презентовал форму к 74-летию, в которой команда выйдет на матч с «Барысом»
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Пресс-служба КХЛ в «Твиттере» показала специальный комплект формы челябинского «Трактора», приуроченной к 74-летию клуба, в которой подопечные Анвара Гатиятуллина выйдут на матч регулярного чемпионата с казахстанским «Барысом».
Публикация доступна в «твиттере» КХЛ.
Напомним, матч между «Трактором» и «Барысом» пройдёт сегодня на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова», в субботу, 25 декабря. Начало встречи – в 15:00 мск.
«Трактор», набрав 61 очко в 43 матчах, занимает 2-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Барыс» (40) – на 8-м месте.
В следующих матчах «Трактор» отправится на выезд к «Сочи» и «Авангарду», а «Барыс» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист» и уфимский «Салават Юлаев».
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