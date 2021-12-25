Сайт НХЛ на русском языке: у Ткачёва — история о том, как короток может быть миг славы

Официальный сайт НХЛ на русском языке прокомментировал выступление российского нападающего «Лос-Анджелес Кингз» Владимира Ткачёва в текущем сезоне.
«Случай Ткачёва — история о том, как короток может быть миг славы и как нужно стараться его не упустить. После первого матча, когда 26-летний россиянин сделал две голевые передачи, он был главным топиком в разговорах болельщиков «Кингз». Но ноль очков в трёх последующих матчах — и здравствуй, АХЛ. Надо признать, что причины у такого понижения были на поверхности: показатель SAT% Ткачёва (27,9%, 19 бросков «Кингз» против 49 бросков соперника) до сих пор самый низкий в НХЛ среди хоккеистов, сыгравших более одного матча. В «Онтарио Рейн», однако, Ткачёв набрал 16 (4+12) очков в 14 матчах и не очень понятно, что ещё ему нужно доказывать на этом уровне.
У Ткачёва однолетний контракт, что, конечно, не стимулирует «Лос-Анджелес» делать на него ставку, так что существует — и немаленькая — вероятность, что Владимир по итогам сезона решит вернуться в Россию, где у него есть имя и будут более чем хорошие предложения», — говорится в сообщении.
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