«Адмирал» прервал трёхматчевую победную серию «Нефтехимика»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.

На 16-й минуте Максим Березин вывел нижнекамцев вперёд. Через полторы минуты Войтех Мозик с передачи Либора Шулака сравнял счёт. На 51-й минуте «Адмирал» вышел вперёд благодаря голу Либора Шулака после паса Вячеслава Ушенина. Вновь через полторы минуты команды сравняли счёт: гол забил Вячеслав Лещенко. Победный буллит реализовал Джош Кестнер.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» и «Нефтехимик» вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдёт 27 декабря.