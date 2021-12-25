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«Адмирал» прервал трёхматчевую победную серию «Нефтехимика»

«Адмирал» прервал трёхматчевую победную серию «Нефтехимика»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» обыграл «Нефтехимик». Встреча проходила на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке и завершилась в серии буллитов со счётом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Леонида Тамбиева.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 2
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Березин (Бикмуллин, Шафигуллин) – 15:59' (5x5)   1:1 Мозик (Шулак) – 17:25' (5x5)   2:1 Шулак (Ушенин Вячеслав) – 50:22' (5x5)   2:2 Лещенко (Клок, Секстон) – 51:41' (5x5)   3:2 Кестнер – 65:00' (ПБ)

На 16-й минуте Максим Березин вывел нижнекамцев вперёд. Через полторы минуты Войтех Мозик с передачи Либора Шулака сравнял счёт. На 51-й минуте «Адмирал» вышел вперёд благодаря голу Либора Шулака после паса Вячеслава Ушенина. Вновь через полторы минуты команды сравняли счёт: гол забил Вячеслав Лещенко. Победный буллит реализовал Джош Кестнер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» и «Нефтехимик» вновь сыграют друг с другом. Встреча пройдёт 27 декабря.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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