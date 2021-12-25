М. Воробьёв демонстративно заткнул уши, празднуя гол «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.



На 49-й минуте Михаил Воробьёв, во втором периоде получивший повреждение, после паса Никиты Гусева забил победный гол.



После взятия ворот Воробьёв демонстративно заткнул уши – таким жестом он отпраздновал гол.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Всего на счету Воробьёва 36 игр в текущем сезоне, а эта шайба стала для него четвёртой в сезоне.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА в Хабаровске встретится с «Амуром». Оба матча пройдут 27 декабря.