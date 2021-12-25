М. Воробьёв демонстративно заткнул уши, празднуя гол «Сибири»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 (1:0, 2:3, 1:0) в пользу подопечных Валерия Брагина.
На 49-й минуте Михаил Воробьёв, во втором периоде получивший повреждение, после паса Никиты Гусева забил победный гол.
После взятия ворот Воробьёв демонстративно заткнул уши – таким жестом он отпраздновал гол.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Всего на счету Воробьёва 36 игр в текущем сезоне, а эта шайба стала для него четвёртой в сезоне.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА в Хабаровске встретится с «Амуром». Оба матча пройдут 27 декабря.
- 25 декабря 2021
-
16:25
-
16:19
-
15:55
-
15:52
-
15:22
-
15:00
-
14:56
-
14:47
-
14:44
-
14:26
-
13:52
-
13:23
-
12:32
-
12:20
-
11:39
-
11:13
-
10:48
-
10:19
-
09:47
-
09:23
-
09:00
-
08:43
-
07:57
-
07:39
-
04:59
-
02:17
- 24 декабря 2021
-
23:25
-
22:50
-
22:23
-
21:57
-
21:33
-
20:43
-
20:01
-
19:45
-
19:29