«Трактор» обыграл «Барыс» и сравнялся с лидирующим на Востоке «Металлургом»

Сегодня, 25 декабря, в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» местный «Трактор» принимал нур-султанский «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
На 9-й минуте Никита Тертышный открыл счёт в матче с передач Игоря Исаева и Ника Бэйлена, на 10-й Лукаш Седлак отличился после пасов Ника Бэйлена и Теэму Пулккинена, а на 35-й Седлак оформил дубль. Его ассистентами стали Бэйлен и Томаш Гика.
На 38-й минуте Якоб Берглунд отыграл одну шайбу гостей после паса Кирилла Савицкого, на 41-й Антон Сагадеев забил второй гол «Барыса». Ему помогли отличиться Томаш Юрчо и Джо Морроу. На 59-й минуте Теэму Пулккинен забросил четвёртую шайбу хозяев.
Таким образом, «Трактор» набрал 63 очка и сравнялся с лидирующим в Восточной конференции «Металлургом», который в эти минуты проводит свой матч.
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