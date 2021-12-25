«Сочи» забросил две шайбы в третьем периоде, но всё равно уступил «Спартаку»

Сегодня, 25 декабря, в Сочи на стадионе «Большой» «Сочи» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).
На 13-й минуте Александр Никишин открыл счёт в матче после передачи Александра Хохлачёва, на 26-й Илья Баранов увеличил преимущество спартаковцев, а на 29-й Иван Дроздов забросил третью шайбу красно-белых. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Семён Ручкин.
На 48-й минуте Мартин Бакош отыграл одну шайбу хозяев после передач Никиты Феоктистова и Василия Глотова, а на 48-й отличился Амир Гараев после паса Артёма Николаева.
Таким образом, «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах, Сочи потерпел второе поражение кряду.
- 25 декабря 2021
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