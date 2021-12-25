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«Сочи» забросил две шайбы в третьем периоде, но всё равно уступил «Спартаку»

«Сочи» забросил две шайбы в третьем периоде, но всё равно уступил «Спартаку»
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Сегодня, 25 декабря, в Сочи на стадионе «Большой» «Сочи» принимал московский «Спартак» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (1:0, 2:0, 0:2).

На 13-й минуте Александр Никишин открыл счёт в матче после передачи Александра Хохлачёва, на 26-й Илья Баранов увеличил преимущество спартаковцев, а на 29-й Иван Дроздов забросил третью шайбу красно-белых. Ему ассистировали Эмиль Петтерссон и Семён Ручкин.

На 48-й минуте Мартин Бакош отыграл одну шайбу хозяев после передач Никиты Феоктистова и Василия Глотова, а на 48-й отличился Амир Гараев после паса Артёма Николаева.

Таким образом, «Спартак» одержал пятую победу в последних шести матчах, Сочи потерпел второе поражение кряду.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
Спартак
Москва
0:1 Никишин (Хохлачёв) – 12:55' (5x5)   0:2 Баранов – 25:01' (5x5)   0:3 Дроздов (Петтерссон, Ручкин) – 28:11' (5x5)   1:3 Бакош (Феоктистов, Глотов) – 47:26' (5x5)   2:3 Гараев (Николаев) – 47:52' (5x5)
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