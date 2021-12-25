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Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», команды забросили девять шайб на двоих

Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», команды забросили девять шайб на двоих
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Сегодня. 25 декабря, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0).

На 22-й секунде Энди Мили открыл счёт в матче с передач Зията Пайгина и Кенни Агостино, на 15-й минуте динамовцы сравняли счёт благодаря голу Богдана Якимова после ассистов Ивана Игумнова и Антона Белова. Через 27 секунд Артём Фёдоров вывел бело-голубых вперёд – ему ассистировали Вячеслав Войнов и Антон Ведин.

На 23-й минуте шайбу забросил Вадим Шипачёв с паса Ведина и стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 800 очков в КХЛ. На 27-й минуте Кенни Агостино отыграл одну шайбу нижегородцев после передач Дамира Жафярова и Теодора Леннстрёма, а на 33-й Иван Игумнов вновь увеличил преимущество хозяев после паса Богдана Якимова.

На 35-й минуте Оскар Линдберг забил пятый гол динамовцев с передач Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского, на 40-й Николай Демидов забросил третью шайбу гостей – ему помогли Кирилл Ураков и Артём Михеев. На 60-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль, забросив в пустые ворота.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 3
Торпедо
Нижегородская область
0:1 Мили (Пайгин, Агостино) – 00:22' (5x5)   1:1 Якимов (Игумнов, Белов) – 14:28' (5x5)   2:1 Фёдоров (Войнов, Ведин) – 14:55' (5x5)   3:1 Шипачёв (Ведин) – 22:16' (5x5)   3:2 Агостино (Жафяров, Леннстрём) – 26:37' (5x4)   4:2 Игумнов (Якимов) – 33:00' (5x5)   5:2 Линдберг (О'Делл, Рашевский) – 34:59' (5x5)   5:3 Демидов (Ураков, Михеев) – 39:33' (5x5)   6:3 Шипачёв – 59:02' (en)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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