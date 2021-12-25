Московское «Динамо» обыграло «Торпедо», команды забросили девять шайб на двоих

Сегодня. 25 декабря, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимало нижегородское «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3 (2:1, 3:2, 1:0).



На 22-й секунде Энди Мили открыл счёт в матче с передач Зията Пайгина и Кенни Агостино, на 15-й минуте динамовцы сравняли счёт благодаря голу Богдана Якимова после ассистов Ивана Игумнова и Антона Белова. Через 27 секунд Артём Фёдоров вывел бело-голубых вперёд – ему ассистировали Вячеслав Войнов и Антон Ведин.



На 23-й минуте шайбу забросил Вадим Шипачёв с паса Ведина и стал вторым игроком в истории лиги, набравшим 800 очков в КХЛ. На 27-й минуте Кенни Агостино отыграл одну шайбу нижегородцев после передач Дамира Жафярова и Теодора Леннстрёма, а на 33-й Иван Игумнов вновь увеличил преимущество хозяев после паса Богдана Якимова.



На 35-й минуте Оскар Линдберг забил пятый гол динамовцев с передач Эрика О’Делла и Дмитрия Рашевского, на 40-й Николай Демидов забросил третью шайбу гостей – ему помогли Кирилл Ураков и Артём Михеев. На 60-й минуте Вадим Шипачёв оформил дубль, забросив в пустые ворота.

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