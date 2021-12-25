Шипачёв стал вторым игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков

Сегодня. 25 декабря, в Москве на «ВТБ Арене – имени Аркадия Чернышёва» московское «Динамо» принимает нижегородское «Торпедо» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. К 26-й минуте хозяева ведут в счёте – 3:1 (2:1, 1:0).

На 23-й минуте нападающий Вадим Шипачёв забросил третью шайбу динамовцев в матче – это очко стало для Шипачёва 800-м в КХЛ. Таким образом, форвард стал вторым игроком в истории лиги, кто сумел достичь этого показателя.

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На первом месте по количеству очков идёт Сергей Мозякин (928), а топ-3 замыкает Данис Зарипов (679). На четвёртой строчке – Александр Радулов (581), на пятой – Найджел Доус (550).

В текущем сезоне Шипачёв проводит 42-й матч и набрал уже 60 очков: забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач.