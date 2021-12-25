Назаров: М. Третьяк — хороший вратарь, но Хелльберг — это глыба

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров прокомментировал поражение от «Спартака» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:3).

«Игра мне понравилась, играли хорошо. Обе команды старались, мы бьёмся за попадание в восьмёрку. Нам, конечно, очки сегодня были нужнее, но немножко не заладилась игра вначале. Потом нашли в себе силы, но в концовке уже не повезло три шайбы забить, чтобы выйти на ничью. Поблагодарил ребят за хорошую самоотдачу.



Мы учимся, как играть правильно. То есть при счёте 0:0, наверное, пытаемся не совершить ошибок, а они все равно будут – от этого не уйти, всегда ошибки будут. Но когда понимаем, что нас прижали к стенке, начинаем играть более агрессивно, более навязчиво, заставляем уже противника ошибаться, и начинает игра получаться. Не всегда времени хватает, не всегда везёт в конце. Там тоже люди, тоже стараются. Надо нам, тренерскому штабу, наверное, подумать, как этот момент изменить и уже начинать играть со счёта 0:0, не ждать пропущенных шайб.



Третьяк? Максим – хороший вратарь, и я это знаю. Но просто ему тяжело переиграть на данном этапе Магнуса. Магнус – это глыба, к сожалению, немножко не заладилось у него сегодня. Но у Максима хорошее будущее, так что у него всё нормально», – цитирует Назарова официальный сайт «Сочи».