Провольнев: когда подписывал контракт с «Аризоной», главным тренером был Рик Токкет

Защитник ЦСКА Владислав Провольнев прокомментировал уход из «Аризоны Койотс».
«Когда я подписывал контракт с «Аризоной», главным тренером был Рик Токкет, но спустя два месяца после моего подписания его сменил другой специалист. Скажу лишь одно: я привык искать проблемы только в себе. Если у меня что-то не получилось, значит, я где-то недоработал.
Когда осознал, что пора возвращаться? ЦСКА всё это время проявлял ко мне интерес, и мой агент по России не раз мне об этом говорил. Потом я всё взвесил и понял, что надо что-то менять. Так я решил вернуться.
Легко ли было принять решение? Такие вещи всегда даются непросто, но я хорошо проанализировал ситуацию. Считаю, что принял чёткое и взвешенное для себя решение», – цитирует Провольнева AllHockey.ru.
- 25 декабря 2021
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