ЦСКА заключил трёхлетний контракт с защитником Провольневым

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о новом трансфере армейцев.
«Мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Ранее «Аризона Койотс» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Провольнев провёл в Американской хоккейной лиге 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.
19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.
- 20 декабря 2021
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