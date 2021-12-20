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ЦСКА заключил трёхлетний контракт с защитником Провольневым

ЦСКА заключил трёхлетний контракт с защитником Провольневым
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о новом трансфере армейцев.

«Мы сегодня подписали контракт с Владиславом Провольневым на три года», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Ранее «Аризона Койотс» выставила защитника Владислава Провольнева на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Провольнев провёл в Американской хоккейной лиге 17 матчей и отдал в них одну результативную передачу.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Провольнев установил личный бомбардирский рекорд в регулярных чемпионатах КХЛ. Российский защитник принял участие в 48 матчах регулярки за «Северсталь», в которых забросил 10 шайб и сделал 10 результативных передач при показателе полезности «+6» и 50 минутах штрафного времени.

19 марта этого года Владислав заключил однолетний контракт с «Аризоной», а летом «Северсталь» продала права на хоккеиста в московский ЦСКА.

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