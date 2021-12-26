Брат Александра Барабанова продолжит карьеру в «Витязе»

Нападающий Владимир Барабанов перешёл из петербургской «СКА-Невы» в подольский «Витязь», сообщает официальный сайт подмосковной команды. Хоккеист будет выступать под 24-м номером.

В текущем сезоне Барабанов выступал за «СКА-Неву» и провёл 22 матча, в которых набрал семь очков: забросил четыре шайбы и отдал три результативные передачи.

Ранее хоккеист играл за петербургское «Динамо» с сезона-2017/2018. Вместе с динамовцами Владимир стал победителем Высшей хоккейной лиги в 2018 году. Тогда «Динамо» в финале переиграло петербургскую «СКА-Неву» со счётом 4:2 в серии.

Напомним, Владимир – родной брат форварда «Сан-Хосе Шаркс» Александра Барабанова.

Ближайший матч команда из Подольска проведёт 28 декабря с «Северсталью».