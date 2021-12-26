Диц забросил первую шайбу за ЦСКА в матче с минским «Динамо»

В эти минуты в Москве проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». На 14-й минуте третьего периода хозяева ведут со счётом 5:3.



На 50-й минуте в большинстве свою первую шайбу за армейский клуб забросил защитник Даррен Диц, забив после мощного броска. Ему ассистировал Михаил Григоренко.

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В составе ЦСКА также отличились Матвей Гуськов, Лукас Валльмарк, Артём Блажиевский и Павел Карнаухов. У минского «Динамо» забили Сергей Сапего и Илья Усов (дубль).



Напомним, Диц стал хоккеистом ЦСКА в декабре 2021 года в результате обмена с «Барысом», который получил взамен денежную компенсацию.