Ни одна сборная не покинет высший дивизион на МЧМ. В 2023 году в турнире сыграют 11 команд
Поделиться
В следующем молодёжном чемпионате мира 2023 года примут участие 11 сборных.
Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), это произойдёт единственный раз по причине того, что в этом году в низший дивизион не вылетит ни одна команда из-за ковида.
В следующем году 11-й командой на МЧМ станет сборная Беларуси.
Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».
Комментарии
- 26 декабря 2021
-
23:15
-
23:11
-
23:02
-
22:59
-
22:51
-
22:35
-
22:25
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:36
-
21:24
-
21:16
-
21:08
-
20:30
-
20:09
-
20:00
-
19:38
-
19:27
-
19:12
-
18:41
-
18:16
-
18:00
-
17:28
-
17:16
-
16:51
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:43
-
15:30
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:55
Партнерский контент