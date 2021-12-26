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Ни одна сборная не покинет высший дивизион на МЧМ. В 2023 году в турнире сыграют 11 команд

Ни одна сборная не покинет высший дивизион на МЧМ. В 2023 году в турнире сыграют 11 команд
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В следующем молодёжном чемпионате мира 2023 года примут участие 11 сборных.

Как сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ), это произойдёт единственный раз по причине того, что в этом году в низший дивизион не вылетит ни одна команда из-за ковида.

В следующем году 11-й командой на МЧМ станет сборная Беларуси.

Напомним, молодёжный чемпионат мира 2023 года пройдёт с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года в Омске и Новосибирске. На данный момент строительство арены в Новосибирске завершено на 46%. Строительство арены в Омске планируется закончить осенью 2022 года. Объект станет площадкой для проведения чемпионата мира по хоккею среди юниоров в Омске в 2023 году и домашней ареной ХК «Авангард».

Турнирная таблица МЧМ-2022
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