«Коламбус» вернул российского голкипера Тарасова из фарм-клуба
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«Коламбус Блю Джекетс» вызвал в основной состав российского голкипера Даниила Тарасова из АХЛ, сообщается на официальном сайте клуба.
В нынешнем сезоне 22-летний россиянин провёл 11 матчей за фарм-клуб «мундиров» — «Кливленд Монстерз», отражая в среднем 89,3% бросков при коэффициенте надёжности 3,06.
В текущем регулярном чемпионате НХЛ Тарасов сыграл за «Коламбус» три матча, в которых пропустил пять шайб. Средний процент отражённых бросков у голкипера — 93,6. В прошедшем сезоне Тарасов выступал за «Салават Юлаев», где провёл 16 матчей в регулярном чемпионате и оформил два шат-аута. В плей-офф на его счету две встречи.
«Коламбус» выбрал Тарасова на драфте НХЛ 2017 года под общим 86-м номером.
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