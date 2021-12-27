Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев попал в ковид-протокол НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.



Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, в ковид-протокол также попали два защитника команды: Патрик Немет и Райан Линдгрен.



В текущем регулярном чемпионате Георгиев принял участие в 13 встречах, отразив 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,87. «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 46 очков после 30 проведённых матчей.



Напомним, руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания хоккеистов коронавирусом.