Российский голкипер «Рейнджерс» Георгиев попал в ковид-протокол НХЛ
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги.
Как сообщает твиттер-аккаунт клуба, в ковид-протокол также попали два защитника команды: Патрик Немет и Райан Линдгрен.
В текущем регулярном чемпионате Георгиев принял участие в 13 встречах, отразив 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,87. «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в своём активе 46 очков после 30 проведённых матчей.
Напомним, руководство Национальной хоккейной лиги приняло решение не отпускать игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай) из-за участившихся случаев заболевания хоккеистов коронавирусом.
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