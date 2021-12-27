Россия пропустила вторую шайбу от Швеции на МЧМ-2022, играя в большинстве

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 2-й период, в счёте ведут шведы – 2:0.

В середине 2-го период Швеции удалось удвоить своё преимущество в счёте – причём забить им удалось, играя в меньшинстве. Отличиться удалось защитнику Симону Эдвинссону, умело разобравшемуся с Ярославом Аскаровым при выходе один на один.

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Напомним, счёт в матче в большинстве на пятой минуте открыл шведский нападающий Оскар Олауссон. Ему ассистировали Александер Хольц и Хельге Гранс.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.