Судьи не сразу увидели гол Чехии в ворота сборной Канады на МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором номинальные хозяева льда – сборная Чехии принимают фактических хозяев турнира – сборную Канады. Идёт 1-й период, в счёте ведут чехи – 3:2.
Необычный эпизод произошёл на 8-й минуте матча, когда судьи не смогли сразу зафиксировать взятие ворот голкипера Канады Дилана Гаранда из-за того, что шайба молниеносно вылетела из ворот, попав в установленную камеру.
Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.
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