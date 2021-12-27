Судьи не сразу увидели гол Чехии в ворота сборной Канады на МЧМ-2022

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в эти минуты проходит встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира – 2022, в котором номинальные хозяева льда – сборная Чехии принимают фактических хозяев турнира – сборную Канады. Идёт 1-й период, в счёте ведут чехи – 3:2.

Необычный эпизод произошёл на 8-й минуте матча, когда судьи не смогли сразу зафиксировать взятие ворот голкипера Канады Дилана Гаранда из-за того, что шайба молниеносно вылетела из ворот, попав в установленную камеру.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.