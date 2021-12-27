Мичков — о 3:6 со Швецией: сборной России к следующим матчам нужно посерьёзнее относиться

17-летний нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков прокомментировал результат дебютного матча национальной команды на молодёжном чемпионате мира – 2022 в Канаде со сборной Швеции (3:6).
«Сегодня неудачно сложилась игра для нас. К сожалению, проиграли, будем делать выводы, к следующим матчам нужно посерьёзнее относиться и кровь из носу выигрывать их. Хорошо, что засчитали мой первый гол. После него команда эмоционально завелась, совсем немного не хватило, чтобы отыграться», — передаёт слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, в составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. Автором первой заброшенной шайбы сборной России на турнире стал Фёдор Свечков, а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков.
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