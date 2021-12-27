Защитник сборной Швеции подвёл итоги матча со сборной России на МЧМ-2022
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Защитник молодёжной сборной Швеции Симон Эдвинссон прокомментировал победу над сборной России в первом матче молодёжного чемпионата мира – 2022 (6:3).
«Думаю, мы сыграли хорошо. Мы были довольно сообразительными и имели хороший настрой. В игре были свои взлёты и падения, но мы были сильны и в защите, и перед их воротами. Я думаю, мы хорошо поработали.
Наша игра в большинстве сегодня была действительно хорошей. У нас есть отличные игроки, которым удалось забить несколько важных голов», — цитирует Эдвинссона официальный сайт ИИХФ.
Россия и Швеция выступают на МЧМ-2022 в группе В вместе с командами США, Словакии и Швейцарии. В следующем матче команда Сергея Зубова встретится со швейцарцами, начало игры — 28 декабря в 00:30 мск.
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