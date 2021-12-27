Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник сборной Швеции подвёл итоги матча со сборной России на МЧМ-2022

Защитник сборной Швеции подвёл итоги матча со сборной России на МЧМ-2022
Комментарии

Защитник молодёжной сборной Швеции Симон Эдвинссон прокомментировал победу над сборной России в первом матче молодёжного чемпионата мира – 2022 (6:3).

«Думаю, мы сыграли хорошо. Мы были довольно сообразительными и имели хороший настрой. В игре были свои взлёты и падения, но мы были сильны и в защите, и перед их воротами. Я думаю, мы хорошо поработали.

Наша игра в большинстве сегодня была действительно хорошей. У нас есть отличные игроки, которым удалось забить несколько важных голов», — цитирует Эдвинссона официальный сайт ИИХФ.

Россия и Швеция выступают на МЧМ-2022 в группе В вместе с командами США, Словакии и Швейцарии. В следующем матче команда Сергея Зубова встретится со швейцарцами, начало игры — 28 декабря в 00:30 мск.

Новость по теме
Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021