Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года

Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года
Комментарии

Россия уступила Швеции на МЧМ-2022, Канада одолела Чехию, США переиграли Словакию. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира – 2022 – в подборке «Чемпионата».

1. Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022.

2. Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик.

3. США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022.

4. Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022.

5. Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче-открытии МЧМ-2022.

6. Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022.

7. TSN — о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите.

8. Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022.

9. Карандин: удар по лицу Чибрикову — это «5+20». Вместо этого нашли два удаления у России.

10. Результаты первого дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021