Дайджест главных событий игрового дня на молодёжном чемпионате мира по хоккею 2022 года

Россия уступила Швеции на МЧМ-2022, Канада одолела Чехию, США переиграли Словакию. Главное к утру на молодёжном чемпионате мира – 2022 – в подборке «Чемпионата».
1. Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022.
2. Канада выиграла у Чехии со счётом 6:3, проигрывая по ходу матча. У Пауэра — хет-трик.
3. США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022.
4. Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022.
5. Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче-открытии МЧМ-2022.
6. Российские вратари совершили 18 сейвов на двоих в проигранном матче со Швецией на МЧМ-2022.
7. TSN — о шайбе Мичкова: наверное, самый странный гол, который вы только увидите.
8. Главный тренер сборной Швеции прокомментировал победу над Россией на МЧМ-2022.
9. Карандин: удар по лицу Чибрикову — это «5+20». Вместо этого нашли два удаления у России.
10. Результаты первого дня и турнирная таблица молодёжного чемпионата мира — 2022.
- 27 декабря 2021
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