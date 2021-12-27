«Нефтехимик» выиграл четвёртый гостевой матч из последних пяти, победив «Адмирал»

Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).



На 7-й минуте гости открыли счёт в матче – Дмитрий Митякин реализовал большинство, забросив с передач Лукаша Клока и Дэна Секстона. На 20-й Дмитрий Саюстов сравнял счёт после паса Андрея Обидина.



На 36-й Вячеслав Ушенин вывел хозяев вперёд, ему ассистировали Либор Шулак и Войтех Мозик. Но на 38-й Вячеслав Лещенко снова сравнял счёт после пасов Рафаэля Бикмуллина и Егора Попова. На 43-й минуте за гостей забросил Михаил Сидоров после передач Антона Чивилёва и Анселя Галимова, а на 45-й забил Марат Хайруллин после паса Сидорова.