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«Нефтехимик» выиграл четвёртый гостевой матч из последних пяти, победив «Адмирал»

«Нефтехимик» выиграл четвёртый гостевой матч из последних пяти, победив «Адмирал»
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Сегодня, 27 декабря, во Владивостоке на «Фетисов-Арене» «Адмирал» принимал нижнекамский «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).

На 7-й минуте гости открыли счёт в матче – Дмитрий Митякин реализовал большинство, забросив с передач Лукаша Клока и Дэна Секстона. На 20-й Дмитрий Саюстов сравнял счёт после паса Андрея Обидина.

На 36-й Вячеслав Ушенин вывел хозяев вперёд, ему ассистировали Либор Шулак и Войтех Мозик. Но на 38-й Вячеслав Лещенко снова сравнял счёт после пасов Рафаэля Бикмуллина и Егора Попова. На 43-й минуте за гостей забросил Михаил Сидоров после передач Антона Чивилёва и Анселя Галимова, а на 45-й забил Марат Хайруллин после паса Сидорова.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 4
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Митякин (Клок, Секстон) – 06:51' (5x4)   1:1 Саюстов (Обидин) – 19:07' (5x5)   2:1 Ушенин Вячеслав (Шулак, Мозик) – 35:02' (5x4)   2:2 Лещенко (Бикмуллин, Попов) – 37:53' (5x5)   2:3 Сидоров (Чивилёв, Галимов) – 42:38' (5x4)   2:4 Хайруллин (Сидоров) – 44:09' (5x5)
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