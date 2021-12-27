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Стало известно, почему Хартикайнен и Маннинен пропустят матч «Салавата» с «Сибирью»

Стало известно, почему Хартикайнен и Маннинен пропустят матч «Салавата» с «Сибирью»
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Стало известно, по какой причине форварды «Салавата Юлаева» Сакари Маннинен и Теэму Хартикайнен не сыграют в сегодняшнем гостевом матче своей команды с «Сибирью».

«У Сакари Маннинена небольшое повреждение. Теэму Хартикайнен немного приболел, он тоже пропустит матч по медицинским показаниям», – сообщили корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву в пресс-службе уфимского клуба.

Напомним, сегодня, 27 декабря, в Новосибирске на стадионе «Сибирь» местная «Сибирь» примет уфимский «Салават Юлаев» в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи запланировано на 15:30 мск.

На эту встречу в заявку не попали форварды-легионеры Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.

В текущем сезоне обе команды располагаются в зоне плей-офф Восточной конференции КХЛ. «Салават» с 56 очками после 44 матчей занимает третье место, «Сибирь» провела столько же игр и набрала 48 баллов.

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