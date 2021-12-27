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«Автомобилист» уступил в пятом матче подряд, по буллитам проиграв «Барысу»

«Автомобилист» уступил в пятом матче подряд, по буллитам проиграв «Барысу»
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«Барыс» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».

На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Никита Михайлис, голевой пас на счету Кёртиса Валка и Егора Шалапова. На восьмой минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард Стефан Да Коста с передач Брукса Мэйсека и Райана Спунера.

На 16-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил Кёртис Валк, результативные баллы также заработали Якоб Лилья и Никита Михайлис. На 39-й минуте в меньшинстве «Автомобилист» восстановил равновесие благодаря усилиям Анатолия Голышева, ассистент — Станислав Гареев.

В серии послематчевых буллитов точными бросками у «Барыса» отметились Якоб Лилья и Линден Вей, у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 2
Б
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Михайлис (Валк, Шалапов) – 03:33' (5x5)   1:1 Да Коста (Мэйсек, Спунер) – 07:22' (5x4)   2:1 Валк (Лилья, Михайлис) – 15:47' (5x5)   2:2 Голышев (Гареев) – 38:48' (4x5)   3:2 Вей – 65:00' (ПБ)
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