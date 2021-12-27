«Автомобилист» уступил в пятом матче подряд, по буллитам проиграв «Барысу»

«Барыс» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Автомобилистом» со счётом 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Нур-Султане на стадионе «Барыс-Арена».



На четвёртой минуте счёт открыл нападающий Никита Михайлис, голевой пас на счету Кёртиса Валка и Егора Шалапова. На восьмой минуте в большинстве ответную шайбу забросил форвард Стефан Да Коста с передач Брукса Мэйсека и Райана Спунера.



На 16-й минуте «Барыс» вышел вперёд во второй раз, гол забил Кёртис Валк, результативные баллы также заработали Якоб Лилья и Никита Михайлис. На 39-й минуте в меньшинстве «Автомобилист» восстановил равновесие благодаря усилиям Анатолия Голышева, ассистент — Станислав Гареев.



В серии послематчевых буллитов точными бросками у «Барыса» отметились Якоб Лилья и Линден Вей, у «Автомобилиста» — Стефан Да Коста.