«Спартак» выиграл в шестой раз за семь матчей, в гостях одержав победу над «Торпедо»

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



На 15-й минуте счёт открыл форвард «Спартака» Иван Дроздов с передачи Дмитрия Кугрышева и Семёна Ручкина. На 21-й минуте ответную шайбу забросил нападающий Кенни Агостино, голевой пас на счету Энди Мили и Дамира Жафярова.



На 49-й минуте красно-белых вперёд вывел форвард Дмитрий Кугрышев, воспользовавшись передачей от Ивана Дроздова и Семёна Ручкина. Заключительный счёт на последней минуте встречи установил нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв, забросив шайбу в пустые ворота.



«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 44 встреч. «Торпедо» — на девятой строчке Запада, имея в своём активе 46 очков после 43 игр.