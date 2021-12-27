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«Спартак» выиграл в шестой раз за семь матчей, в гостях одержав победу над «Торпедо»

«Спартак» выиграл в шестой раз за семь матчей, в гостях одержав победу над «Торпедо»
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Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».

На 15-й минуте счёт открыл форвард «Спартака» Иван Дроздов с передачи Дмитрия Кугрышева и Семёна Ручкина. На 21-й минуте ответную шайбу забросил нападающий Кенни Агостино, голевой пас на счету Энди Мили и Дамира Жафярова.

На 49-й минуте красно-белых вперёд вывел форвард Дмитрий Кугрышев, воспользовавшись передачей от Ивана Дроздова и Семёна Ручкина. Заключительный счёт на последней минуте встречи установил нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв, забросив шайбу в пустые ворота.

«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 44 встреч. «Торпедо» — на девятой строчке Запада, имея в своём активе 46 очков после 43 игр.

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2021, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
1 : 3
Спартак
Москва
0:1 Дроздов (Кугрышев, Ручкин) – 14:26' (5x5)   1:1 Агостино (Мили, Жафяров) – 20:23' (5x5)   1:2 Кугрышев (Дроздов, Ручкин) – 48:13' (5x5)   1:3 Хохлачёв (Широков, Лехтеря) – 59:27' (en)
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