«Спартак» выиграл в шестой раз за семь матчей, в гостях одержав победу над «Торпедо»

Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
На 15-й минуте счёт открыл форвард «Спартака» Иван Дроздов с передачи Дмитрия Кугрышева и Семёна Ручкина. На 21-й минуте ответную шайбу забросил нападающий Кенни Агостино, голевой пас на счету Энди Мили и Дамира Жафярова.
На 49-й минуте красно-белых вперёд вывел форвард Дмитрий Кугрышев, воспользовавшись передачей от Ивана Дроздова и Семёна Ручкина. Заключительный счёт на последней минуте встречи установил нападающий «Спартака» Александр Хохлачёв, забросив шайбу в пустые ворота.
«Спартак» занимает седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 51 балл после 44 встреч. «Торпедо» — на девятой строчке Запада, имея в своём активе 46 очков после 43 игр.
- 27 декабря 2021
-
22:00
-
22:00
-
21:52
-
21:33
-
21:22
-
20:44
-
20:28
-
20:10
-
20:00
-
19:34
-
19:20
-
19:15
-
18:46
-
18:33
-
18:00
-
17:55
-
17:31
-
17:15
-
16:54
-
16:44
-
16:16
-
16:05
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:26
-
15:19
-
15:14
-
15:00
-
14:58
-
14:48
-
14:21
-
14:17
-
14:00
-
13:53